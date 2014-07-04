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Правительственная комиссия проведет экспертизу правил русской орфографии и пунктуации

Правительственная комиссия проведет экспертизу правил русской орфографии и пунктуации

Источник фото: Исток

Правительственная комиссия по русскому языку займется его сохранением и развитием как в России, так и в остальном мире, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РГ. "Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Прежде всего будет разработана концепция государственной языковой политики, а также определены единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка. В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации", - пояснил глава правительства стоящие перед правкомиссией задачи.

Важной частью работы, по словам Мишустина, станет повышение уровня подготовки специалистов, особенно тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка, - сообщает "РГ".

Поручение сформировать при правительстве межведомственную комиссию президент Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося в ноябре прошлого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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