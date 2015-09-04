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Новые правила готовит Минтруд: чиновников проверят на знание языка РФ

Новые правила готовит Минтруд: чиновников проверят на знание языка РФ

Источник фото: pixabay.com

Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка. Минтруд готовит законопроект, который предполагает установление контроля за исполнением этих правил госслужащими, сообщают «Вести:Приморье».

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке РФ» подготовлен во исполнение перечня поручений президента России Владимира Путина. Глава государства дал его по итогам заседания Совета при Президенте РФ по русскому языку, который состоялся еще в ноябре 2019 года, отмечают «Известия», ссылаясь на  пресс-службу ведомства.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ.

Также в ведомстве отметили, что законопроект будет внесен в Госдуму России до 15 сентября 2020 года. Также отмечается, что в большинстве фракция Госдумы к новым требованиям отнеслись позитивно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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