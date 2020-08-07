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Житель Приморья с досады пошел на правонарушение

Житель Приморья с досады пошел на правонарушение

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В ночное время злоумышленник повредил наружную вывеску магазина алкогольных напитков, расположенного в посёлке Углекаменск Партизанского городского округа, а также похитил камеру видеонаблюдения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Партизанску, сотрудниками полиции по подозрению в совершении правонарушения задержан 26-летний местный житель. Задержанный пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился в магазин за новой порцией горячительных напитков. Так как торговый павильон уже был закрыт, мужчина решил выместить досаду, разбив световой короб, тем самым, причинив материальный ущерб владельцу торгового павильона. Чтобы его не опознали, он похитил камеру видеонаблюдения.

В отношении подозреваемого возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Уничтожение или повреждение чужого имущества».

Правонарушителю также предстоит возмещение материального ущерба, причиненного владельцам магазина.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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