Серийный грабитель задержан в Приморье

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

В отношении жителя Уссурийска возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, 29-летний ранее судимый местный житель, зайдя в помещении бара, расположенного по улице Горького, открыто похитил пакет с денежной суммой, лежащий около кассы. Попытка продавца заведения остановить злоумышленника не увенчалась успехом. Причиненный заведению ущерб составил 2950 рублей.

В этот же день фигурант совершил еще один грабеж в помещении аптеки, расположенной по улице Советской. Он вырвал из рук женщины кошелек с деньгами, после чего скрылся. Причиненный ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали противоправные действия подозреваемого.

В этот же день подозреваемый в совершении грабежей был задержан сотрудниками Росгвардии.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Потерпевшие опознали нападавшего. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег. Остальными денежным средствами задержанный распорядился по своему усмотрению.

На период расследования уголовного дела в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовных дел продолжается. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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