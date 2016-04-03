Новости Происшествия

Сегодня, 11:02
 

Серийный грабитель задержан в Приморье

Серийный грабитель задержан в Приморье

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

В отношении жителя Уссурийска возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, 29-летний ранее судимый местный житель, зайдя в помещении бара, расположенного по улице Горького, открыто похитил пакет с денежной суммой, лежащий около кассы. Попытка продавца заведения остановить злоумышленника не увенчалась успехом.  Причиненный заведению ущерб составил 2950 рублей.

В этот же день фигурант совершил еще один грабеж в помещении аптеки, расположенной по улице Советской. Он вырвал из рук женщины кошелек с деньгами, после чего скрылся. Причиненный ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали противоправные действия подозреваемого. 

В этот же день подозреваемый в совершении грабежей был задержан сотрудниками Росгвардии.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Потерпевшие опознали нападавшего. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег.  Остальными денежным средствами задержанный распорядился по своему усмотрению.

На период расследования уголовного дела в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовных дел продолжается. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к ранее совершенным преступлениям.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести