У мэра Артема Вячеслава Квона выявлен COVID-19

У главвы Артемовского городкого округа Вячеслава Квона подтвердили новую короновирусную инфекцию — он ушёл на больничный. Отправиться на самоизоляцию и сдать тест его заставил контакт с ранее инфицированным человеком. Об этом глава Артёма сам сообщил на своей странице в Instagram.

«C 4 числа, со вторника, нахожусь в режиме самоизоляции, так как в выходные был в контакте с человеком, у которого подтвердился ковид. Сдал анализы. В пятницу, 7 августа, пришёл положительный результат, поэтому, к сожалению, ухожу на больничный. Не очень удачное время — достаточно много работы. Но тем не менее считаю, что команда, которая сформировалась сегодня, способна решать и осуществлять все наши планы.

Хотел бы обратиться ко всем. Друзья, действительно, ковид — это реальность. Берегите себя, берегите своих близких, берегите окружающих. Не пренебрегайте рекомендациями и средствами защиты. Ну а я приношу свои извинения, что так получилось», - сказал Вячеслав Квон в видеообращении на своей странице в Instagram.

В июне коронавирус был диагностирован у председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика, некоторое время он даже находился в стационаре. Глава регионального парламента благополучно вылечился и вернулся к работе.

Всего на сегодняшний день в Приморье зафиксировано 7607 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 5938 человек (78%) уже выздоровели, а 90 пациентов скончались.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru