COVID-19 подтвердился еще у одного главы муниципалитета в Приморье

Глава администрации Лучегорского городского поселения заболел коронавирусом, о чём сообщил в своём Instagram. По словам политика, он проходит лечение.

Владимир Козак сообщил, что COVID-19 у него подтвердился 5 августа. Сейчас он находится на лечении и просит всех соблюдать рекомендованные меры профилактики.

Накануне COVID-19 подтвердился у Вячеслава Квона, главы Артёмовского городского округа. Он также ушёл на больничный. В июне коронавирус был диагностирован у председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика. Он вылечился и вернулся к работе.

Напомним, всего с начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 7703 случая заражения коронавирусом. 6008 пациентов выздоровели. 90 человек умерли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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