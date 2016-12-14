Криминальная парочка из Приморья "потрудилась" на 6 уголовных дел
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность приморцев, подозреваемых в серии мошенничеств на территории Уссурийска.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, 25-летняя ранее совершавшая преступления жительница Владивостока покупала товары через объявления, размещённые в социальных сетях. Чтобы убедить продавца товара о скором поступлении денег, злоумышленница показывала скриншот подтверждения платежа с экрана своего телефона. Деньги на счет потерпевших так и не поступали, а «покупатели» переставали выходить на связь. Потерпевшие – продавцы парфюмерии, одежды и морепродуктов – обратились за помощью в полицию.
Свою противоправную деятельность девушка продолжила вместе со своим 28-летним ранее судимым знакомым. По отработанной схеме они заказывали блюда на вынос, обещая скорое поступление оплаты, после чего покидали заведение вместе с заказом. Обманутые владельцы трех кафе также обратились в полицию с заявлениями.
Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила около 30 тысяч рублей.
По факту мошеннических действий возбуждены 6 уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам.
Сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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