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Олег Кожемяко поздравил строителей с профессиональным праздником

Олег Кожемяко поздравил строителей с профессиональным праздником

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Уважаемые работники строительного комплекса Приморского края! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это важный день для многих приморцев, ведь строительный комплекс Приморья включает в себя свыше 5 тысяч организаций, в которых трудятся более 25 тысяч человек. 

Ваша работа видна всем. За каждым строительным проектом – домом, школой, детским садом – стоят трудолюбивые и преданные своему делу люди. От вашего труда зависит то, как будут выглядеть наши города и села, что будет окружать приморцев, насколько комфортной будет жизнь в крае.

Совместными усилиями нам удалось добиться решения проблемы обманутых дольщиков для почти тысячи семей. С 2019 года в эксплуатацию сданы шесть многоквартирных домов, по итогам 2020 года будут достроены дома еще для 1300 приморский семей. Для каждого из вас такой результат лучше всяких слов признательности: сияющие лица новоселов, счастливые глаза людей, чьи мечты о собственном жилье воплотились в реальность.

Уверен, что и в нынешнем году темпы строительства не замедлятся. Впереди у нас большие и амбициозные проекты. Благодаря совместной четкой и слаженной работе нам удастся реализовать масштабные национальные проекты на территории края. 

От всей души желаю каждому, кто трудится в строительной сфере, создавать объекты, которыми по праву можно гордиться! И, конечно же, желаю счастья, здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким!

 

Губернатор Приморского края         О.Н. Кожемяко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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