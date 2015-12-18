Россияне собирают подписи на получение еще одной выплаты на детей в августе

Родители с надеждой ждут получения августовских 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, но мамочкам не видать пособия, пока соответствующий указ не подпишет Президент России Владимир Путин.

Сотни тысяч российских родителей подписывают петицию, адресованную Владимиру Путину, с просьбой о новых детских выплатах из федерального бюджета. Как сообщает Курьер, петицию подписали уже около 250 тысяч родителей, но, несмотря на это, она не имеет юридической силы. Государственные структуры не могут рассматривать документ, который, по сути, является «пустышкой».

«Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября - это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты, - говорится в тексте петиции Президенту. - В такой ситуации материальная помощь семьям с детьми была бы очень кстати! Поэтому мы, российские матери, просим Президента Владимира Путина в третий раз помочь семьям и в августе выдать всем очередное пособие!»

В августе продолжится выплата пособия в 10000 рублей для семей с детьми до 16 лет. Это касается тех, кто еще не успел подать заявление.

В сети гуляют слухи о том, что в Госдуме уже рассматривают возможность «августовских» выплат. СМИ и родительские форумы ссылаются на слова депутата нижней палаты Парламента Михаила Тарасенко, который назвал такую идею уместной. Но на законодательном уровне эта инициатива пока не одобрена. Семьи с детьми до 16 лет снова получат деньги только в том в случае, если инициативу одобрит Владимир Путин.

Родители школьников и некоторые эксперты полагают, что если деньги и выделят повторно, то ближе к 1 сентября. «Единственное, что стоило бы, вероятно, подкорректировать – это время второй выплаты: разумнее было бы провести ее в августе, чтобы родителям было легче собрать ребенка в школу. Тогда бы эти финансы быстро оказались в реальном секторе экономики», – цитирует «МК» старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анну Бодрову.

В сети некоторые критикуют просящих третью выплату и пренебрежительно называют их «попрошайками», а само пособие «милостыней» и «костью собакам». Другие возмущаются – мол, выплата нужна не только детям от 3 до 16 лет, но и малышам, и подросткам до 18.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]