Девушка напоролась на арматуру посреди улицы во Владивостоке

Во Владивостоке в районе ул. Тетюхинская, 33 девушка проткнула ногу торчащей арматурой от разрушенного бордюра, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на patrul_info.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые обрезали штырь.

Девушку на скорой помощи отправили в больницу.

"На Ладыгина сколько лет такая же проблема с разрушенными бордюрами, и я лично чуть не проткнула ногу, выходя из маршрутного автобуса", - рассказала подписчица паблика.

"Я об такой штырь порвала колесо", - поделилась комментарием другая девушка.

Житель Владивостока поделился фотографиями, снятыми в 71-ом микрорайоне. Там также торчат арматуры из разрушенного бордюра. По его словам, машины ездят и пробивают колеса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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