Фейк об анаконде в Покровке напугал приморцев

Фейк о якобы замеченной анаконде в районе села Покровка напугал приморцев.

На Whatsapp редакции "Вести: Приморье" прислано сообщение о том, что в 50 км от Уссурийска якобы обитает анаконда.

"Сбежала из террариума в Китае (китайская сторона подтвердила факт). В этом видео узбекские рабочие приехали собирать урожай. А тут такое. Люди боятся выходить в поля. Приезжал специалист из Владивостока, увидел след змеи после дождя и... Уехал, выдав транквилизаторы, мол, ловите её сами, очень желательно живой.. Сейчас в гостях у друзей в Покровке под Уссурийском. Змея была в 20 км от них. Где она сегодня?" - говорится в сообщении.

Видео действительно впечатляет, однако не имеет ничего общего с Приморским краем. Предположительно, данное видео снято в Бразилии. Ролик опубликовал в своем паблике уссурийский блогер Марк Чернослив под постом "Мои любимые пугающие рассылки в вотсаппе".

Тем временем приморцы весело обсуждают видео в социальной сети:

"Да это черный крупный червь! Рыбак придет к озеру заглянет в банку а наживки нету...", "Без паники. Наливкин разберётся", "Это чья-то жена ушла из дома и ищет новую жертву", "Чья теща?", "Скоро и динозавр будет ходить перед Покровкой 😁".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]