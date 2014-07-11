Правительство утвердит правила оказания экстренной помощи туристам за границей

Правительство России готовит пакет документов, детально прописывающих правила спасения туристов, оказавшихся в чужой стране в тяжелой ситуации из-за банкротства туркомпании, а также других проблем, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ". Например, если вдруг страны закрыли свои границы из-за какой-нибудь чрезвычайной ситуации.



Солнечная заграница и закрытые двери отеля. Некуда идти, но и не на чем улететь. Тот, кто привез, не отвечает на звонки, потому что разорился. Планировалось в эти дни отдыхать и веселиться, а приходится нервничать и ругаться. В такой кошмарной ситуации побывали десятки тысяч наших соотечественников. Но в этом году к обычной страшилке "туркомпания приказала долго жить" добавилась еще одна: разразилась пандемия, границы закрылись, путевки сгорели. Немало людей вообще никуда не смогли улететь. Главный атрибут сезона не горящие, а сгоревшие путевки.

Конечно, отдых - дело частное. Но это не значит, что людей надо бросать в беде. Прошли те времена, когда спасение утопающих было делом рук самих утопающих.

Поэтому весной этого года были приняты специальные поправки в Закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Теперь в случае принятия иностранным государством решения о закрытии границ или возникновения в той стране чрезвычайных обстоятельств, представляющих угрозу жизни и здоровью туристов, правительством России может быть принято решение о возврате туристам уплаченных за путевки денежных сумм. Средства в таком экстренном случае будут браться из фонда персональной ответственности туроператора.

Приходить на выручку гражданам должна ассоциация Турпомощь - объединение туроператоров в сфере выездного туризма

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что подготовленный пакет документов направлен на создание комплексной системы защиты туристов, попавших в сложную ситуацию из-за проблем туроператора. Проекты рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

"Для защиты граждан создан специализированный фонд. Если туристам понадобится экстренная помощь, связанная с оплатой проживания, организацией питания, вывозом с курорта, предоставлением правовой поддержки, - решение будет приниматься оперативно, в течение суток", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что к руководителям туристических компаний будут предъявляться строгие требования, в том числе - обязательная проверка на наличие судимости. Фонд будет также возмещать туристам потери, связанные с экстренным самостоятельным возвращением с курорта по вине туристической компании. Ущерб возместят и в том случае, если человек приобрел путевку, но из-за банкротства туроператора не смог вылететь на отдых.

"Подготовленные правила, с одной стороны, повысят защищенность граждан. С другой - должны стимулировать развитие туристической индустрии, так как человек, воспользовавшийся услугами туроператора, получит качественную системную защиту. Этот фактор станет важным доводом для того, чтобы обратиться в туристическую компанию, а не бронировать отдых самостоятельно", - резюмировал Владимир Груздев.

Приходить на выручку гражданам должна ассоциация "Турпомощь" - объединение туроператоров в сфере выездного туризма. Именно она формирует фонд персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма. При покупке путевки важно убедиться, что туроператор является членом Турпомощи. Система уже достаточно отлажена. Зачем же потребовалось обновить весь пакет правительственных документов, связанных с оказанием экстренной помощи туристам?

Прежде всего правила необходимо изменить с учетом "коронавирусных" поправок в законодательстве. Заодно совершенствуются все механизмы, связанные с оказанием экстренной помощи туристам. Кроме того, усиливается контроль за чистотой рядов в руководстве компаний-туроператоров. Отдельный приказ прописывает порядок предоставления документов, подтверждающих соответствие руководителей компаний-туроператоров и главных бухгалтеров соответствующей должности. В частности, будет проверяться, нет ли у руководителей судимости, не привлекались ли они в течение года к административной ответственности за правонарушения в сфере туристской деятельности. Если начальников или финансистов туркомпаний штрафовали более трех раз за правонарушения в профессиональной сфере, свой пост они занимать не вправе. Полные справки на руководителей необходимо подавать в Ростуризм для внесения в единый федеральный реестр туроператоров. Туристы могут быть спокойны, что абы кто организовать туркомпанию не сможет.

В свою очередь, адвокат Виктория Данильченко советует туристам не забывать и про страхование.

"Самым лучшим способом защиты туристов, выбирающих заграничный отдых, остаются страховки, - говорит она. - Причем в последнее время они получают все большую популярность у наших граждан. Например, та же страховка от невыезда. Люди хотят быть спокойными за собственный отдых и готовы платить за это дополнительные деньги".

При этом она соглашается, что для туристов, оказавшихся в сложной ситуации за границей, помощь из средств резервного фонда будет отличным подспорьем.

Также Данильченко напоминает, что человек не робот и может заболеть где и когда угодно без всяких пандемий. Нагрянуть болезнь может и на курорте.

"Медицинское страхование позволяет избежать затрат на госпитализацию и лечение, - подчеркивает адвокат. - Важно оформить страховой полис перед въездом в страну".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]