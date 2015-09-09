Синоптики уточнили, куда придется основной удар тропического шторма в Приморье

В ближайшие сутки в Приморье вновь ожидается ухудшение погодных условий. Ночью с Корейского полуострова на акваторию Японского моря выйдет тропический шторм JANGMI и будет смещаться над акваторией моря недалеко от побережья края. Вихрь принесет новую порцию обильных осадков на юго-восток края. На остальной территории местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Осадки пройдут не повсеместно, поэтому днем воздух сможет прогреться до +23…+30 °С, на восточном побережье прохладнее, +18…+24 °С.

Во вторник, 11 августа, ночью во Владивостоке вновь начнется небольшой дождь, а утром немного усилится. Местами вероятен туман. Дождь будет сохраняться в первую половину дня, в дальнейшем появятся разрывы в облаках и потеплеет до +24…+26 °С.

Напомним, в связи с угрозой влияния тропического шторма на погоду Приморья, Примгидромет распространил штормовое предупреждение об опасном явлении.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]