Тропический шторм "Джангми" сменил траекторию: синоптики ухудшили сценарий погоды для Приморья

Тропический шторм «JANGMI» минувшей ночью смещался над акваторией Восточно-Китайского моря в северном направлении со скоростью 40 км/час, углубился до 996гПа, максимальный ветер достиг 25 м/сек.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, сегодня, 10 августа, траектория вихря отклонится к северо-востоку, и в конце дня он подойдет к южной оконечности Корейского полуострова, а затем окажется в Японском море и повернет на северо-восток.

По последним расчетам траектория шторма пройдет севернее, чем предполагалось ранее. Утром 11 августа вихрь сместится на центральную часть моря, в район с координатами 39° с.ш. и 133° в.д. Затем пойдет на северо-восток-восток в сторону о. Хоккайдо. В период с 4 до 10 час утра 11 августа шторм будет проходить на наиболее близком расстоянии от побережья Приморского края, его влияние на погоду будет более значительным. На юго-востоке края выпадут сильные и очень сильные дожди.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]