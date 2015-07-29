Любители селфи уничтожили красивое место в Приморье

Любители селфи уничтожили поле подсолнухов под Уссурийском.

Несколько дней назад "Вести: Приморье" рассказали о прекрасном подсолнуховом поле под Уссурийском. Кирилл Хижинский проводит эксперимент на своей земле и в этом году выделил несколько гектаров под подсолнухи.

Любители селфи тут же устремились в Октябрьский район за красивыми фоточками. Буквально за минувшие выходные подсолнухи переломали, поле вытоптали, разбросали мусор.

"Скажите, ну зачем было ломать, топтать, кидать мусор? Ну неужели нельзя было сделать все по-человечески???", "Любители селфи уничтожили чью-то собственность. У поля есть хозяин", "Эти товарищи уничтожили что-то невероятно красивое. Сделали это по то так. Просто потому что было лень подержать подсолнух рукой, его выломали", "Это немыслимо и невыносимо", - досадуют приморцы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]