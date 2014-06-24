Два приморца во время ссоры со знакомым завладели его автомашиной и скрылись

В дежурную часть отдела полиции города Дальнегорска поступило сообщение 31-летнего местного жителя о том, что знакомые незаконно завладели его автомашиной Тойота Виндом. Со слов гражданина, транспортное средство он приобрел у своего друга, оформить на себя еще не успел.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России "Дальнегорский", в районе АЗС в селе Рудная-Пристань у мужчины произошел конфликт с двумя знакомыми, которые во время ссоры завладели его автомашиной и скрылись.

В ходе розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский», по улице Школьная села Мономахово по подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей 21 и 29 лет, там же был обнаружен похищенный автомобиль.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В отношении одного из фигурантов избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде. Транспортное средство возвращено владельцу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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