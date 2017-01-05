Катер с тремя взрослыми и ребенком на борту потерял ход в Уссурийском заливе

12 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в Уссурийском заливе требуется помощь экипажу катера, который потерял ход. На борту катера находятся 3 человека, из них 1 ребенок, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Незамедлительно (в 13.10) для оказания помощи вышел катер «КС-701» со спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда филиал ДВРПСО МЧС России.

Пассажиры были эвакуированы с плавстредства и доставлены на берег. Медицинская помощь спасённым не понадобилась. Потерявшему ход картеру было оказано сопровождение.

В 16.40 спасатели убыли в пункт постоянной дислокации

К реагированию привлекались: 5 человек и 1 плавсредство.



















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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