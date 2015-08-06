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"Это прорыв!": экскаватор ковшом повредил водопровод в районе Снеговой Пади

"Это прорыв!": экскаватор ковшом повредил водопровод в районе Снеговой Пади

Источник фото: blog_vladivostok

Сегодня, 13 августа в районе дома по улицы Адмирала Горшковва, 40 во Владивостоке экскаватор повредил ковшом трубопровод, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на blog_vladivostok.  Мощный поток мгновенно наполнил ров и хлынул на придомовую парковку и тротуар. 

"Сиди теперь без воды", - досадуют жители близлежащих домов.

Одна из подписчиц сообщила, что в доме действительно отключили и горячую, и холодную воду. Обещали восстаносить водоснабжение к 14.00 часам.

По данным Vl.ru, "Примводоканал" сейчас проводит аварийные работы на сети водоснабжения, которые планирукет завершить к 16.00 часам.

 

Видео - blog_vladivostok


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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