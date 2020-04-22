Три многоквартирных дома в Снеговой Пади остались без воды по вине экскаваторщика

Сегодня, 13 августа, три многоквартирных дома во Владивостоке в районе Снеговой Пади остались без холодного водоснабжения, - сообщает "Вести: Приморье". Экскаватор повредил ковшом трубопровод.

Сергей Ткачев, начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока: "Экскаватор ковшом повредил трубопровод холодного водоснабжения (диаметром 300) возле дома по улице Адмирала Горшкова, 40. В результате три многоквартирных жилых дома по адресам: ул. Анны Щетининой, 39, Смирнова, 8 и Адмирала Горшкова, 40 (полдома) остались без водоснажения. Сотрудники "Примводоканала" обещают завершить восстановительные работы к утру пятницы, 14 августа. В настоящее время организован подвоз воды автоцистернами".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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