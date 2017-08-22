18-летний ныряльщик пропал в районе Русского острова

15 августа 18-летний житель Владивостока Павел Стафейчук ушел нырять в районе Русского острова и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vdk_news.

Приметы: рост 190 см., нормального телосложения, волосы светло-рыжие.

Был одет: предположительно в костюм, маску и ласты.

Особые приметы:на правой брови шрам.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня, просят позвонить по телефонам: 89242639804, 89140699090.

Напомним, что осенью прошлого года пропавшего около острова Русский аквалангиста удалось найти почти через трое суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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