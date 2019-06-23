Новости Видео Происшествия
Вчера, 16:33

Легковушку смяло в жестком ДТП в Приморье

Легковушку смяло в жестком ДТП в Приморье

Источник фото: Скрин видео

Серьезное ДТП случилось сегодня, 17 августа, в Анучинском районе в районе села Таежка, - сообщает "Вести: Приморье". Есть погибшие.

"Дедушка с бабушкой ехали по трассе и решили развернуться, не убедившись в безопасности маневра. В итоге Хайлендер протаранил их, в легковушке оба трупа", - сообщает подписчица dps_vl.

Подробности уточняются.

 

Видео - Экипажи ДПС

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме