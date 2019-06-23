Легковушку смяло в жестком ДТП в Приморье

Серьезное ДТП случилось сегодня, 17 августа, в Анучинском районе в районе села Таежка, - сообщает "Вести: Приморье". Есть погибшие.

"Дедушка с бабушкой ехали по трассе и решили развернуться, не убедившись в безопасности маневра. В итоге Хайлендер протаранил их, в легковушке оба трупа", - сообщает подписчица dps_vl.

Подробности уточняются.

Видео - Экипажи ДПС

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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