Спасатели ведут поиски третьего члена экипажа пропавшей яхты "Барыня"

17 августа спасатели МЧС России вновь провели авиаразведку морской акватории в поисках пропавшего члена экипажа парусной яхты «Барыня», исчезнувшей в конце июля при движении по маршруту поселок Нельма - город Советская Гавань.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра и спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России осмотрели с воздуха порядка 660 квадратных километров береговой линии и водной глади между посёлками Светлая и Терней Приморского края. Поиски результатов не дали. Ранее на территории Тернейского района Приморского края местными жителями у поселка Кузнецово были найдены тела двух человек, позднее опознанных как пассажиры яхты. В настоящее время установлением всех обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные и следственные органы.

Всего за время проведения поисковых мероприятий спасателями МЧС России, полиции и Советско-Гаванского поисково-спасательного отряда общим итогом с воздуха было осмотрено 1860 кв. км территории и по воде обследовано 360 км береговой черты.

Напомним, по предварительным данным, парусная яхта «Барыня» пропала 31 июля 2020 года в акватории Татарского пролива при движении по маршруту поселок Нельма - город Советская Гавань. В это время на море был шторм. Судно не вышло на связь и не прибыло в пункт назначения. На борту яхты находились 3 человека. При поступлении сообщения о происшествии дежурным капитаном Сахалинского морского спасательного координационного подцентра было организовано оповещение проходящих в этом районе судов для проведения попутного поиска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru