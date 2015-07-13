10 человек утонули, 15 - в критическом состоянии госпитализированы в больницу Находки

Печальную статистику озвучили в краевом УМВД Приморья.

Как сообщает "Вести" Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Примоорскому краю, с начала курортного сезона в Находкинском городском округе в результате несчастных случаев утонули 10 человек, 15 доставлены в реанимацию в критическом состоянии.

В большинстве случаев трагедии произошли на людных пляжах в 50 метрах от берега. Основные причины гибели на воде - сильное течение, откатная волна, возникающая после непогоды, самоуверенность, употребление алкоголя, нарушение правил безопасности.

О многочисленных происшестствиях на море практически каждый день с начала августа сообщают "Вести: Приморье". Только в минувшие выходные в поселке Ливадия едва не утонуло 20 человек.

Сотрудники полиции отдела МВД России по городу Находке призывают отдыхающих помнить, что вода - опасная для людей стихия, поэтому к отдыху на море стоит подходить максимально ответственно.

Гражданам необходимо строго соблюдать меры безопасности:

- Лучшее время для купания – утро (до 11 часов) или вечер (после 16 часов), когда солнце светит ярко, но нет вероятности получить солнечный или тепловой удар.

- Отправляясь на пляж, не забудьте еще раз свериться с прогнозом погоды на ближайшее время. Если объявлено штормовое предупреждение, сильное волнение на море или образование тягунов (сильное подводное течение, способное сбить с ног даже взрослого человека), лучше проведите время на суше, не заходя в воду.

- Купайтесь только в специально отведенных местах. Во-первых, там всегда дежурят спасатели и медработники, а во-вторых, берег очищен от острых камней и мусора.

- Если вы плохо плаваете, то лучше устраивать заплывы на длинные дистанции вдоль береговой линии на безопасном для себя уровне воды.

- Не оставляйте детей одних в воде и держите их постоянно в поле зрения.

- Не заходите в воду, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Спиртные напитки способны во много раз повысит риски утонуть или получить травму. Не исключен также случай внезапной потери сознания.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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