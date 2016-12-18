Водитель загоревшегося автобуса в Приморье получил сильные ожоги

Автобус загорелся на трассе в Спасске-Дальнем.

"Вклинили колодки. Водитель начал тушить и взорвался баллон", - , - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

По информации Инстаграм-паблика водитель получил сильные ожоги.

Подробности происшествия уточняются.

Видео - Экипажи ДПС

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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