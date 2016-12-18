Сегодня, 10:18
Водитель загоревшегося автобуса в Приморье получил сильные ожоги
Автобус загорелся на трассе в Спасске-Дальнем.
"Вклинили колодки. Водитель начал тушить и взорвался баллон", - , - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.
По информации Инстаграм-паблика водитель получил сильные ожоги.
Подробности происшествия уточняются.
Видео - Экипажи ДПС
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: