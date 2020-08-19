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Барк "Седов" готовится покинуть Владивосток

Барк "Седов" готовится покинуть Владивосток

Барк "Седов" готовится поднять якорь, выйти из бухты Золотой Рог и взять курс на обратную сторону планеты. По Северному морскому пути он пойдёт домой, в родной Калининград. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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