Учебный парусник «Седов» вскоре пришвартуется у берегов Владивостока

Учебный барк «Седов», который участвует в кругосветной экспедиции парусников Russian Sails 2020 пришвартуется у берегов Владивостока в июне, сообщают «Вести:Приморье». Планируется, что барк пробудет в столице Приморья несколько дней.

Это стало известно, так как Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота при Калининградском государственном техническом университете, которой принадлежит «Седов», заказала услуги агентирования (извещение было размещено 20.05.2020) для парусника в порту Владивосток.

Напомним, парусник «Седов» заходил во Владивосток в 2013 году. Сейчас он вместе завершает кругосветное путешествие, посвящённое 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями.

Отметим, «Седов» находился в кругосветке вместе с «Крузенштерном» и «Палладой».

Барк «Седов» с длиной 117,5 метра и общей площадью парусов более 4 тысяч квадратных метров занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое учебное парусное судно в мире. В кругосветке парусник провёл 165 дней, прошёл уже более 22 тысяч морских миль, посетил 6 портов, а сейчас находится в районе Сингапура. «Паллада» прошла уже чуть дальше и идёт в Восточно-Китайском море.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]