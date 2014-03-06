«Паллада» завершает кругосветку: парусник берет курс на Владивосток из Сингапура

К завершающему этапу кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, приступил парусник "Паллада", сообщают «Вести:Приморье». Утром 4 мая «Паллада» вместе с парусником «Седов» гордо подняли флаги Российской Федерации в порту Сингапура.

Капитан поздравил экипаж фрегата с завершением 45-суточного перехода от порта Кейптауна и поблагодарил за выдержку и стойкость. Николай Зорченко подбодрил ребят – ровно через месяц они будут на родной земле. С момента выхода в кругосветную экспедицию «Паллада» находится к плавании полгода и три дня, отметили в пресс-службе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.

Парусник успешно забункеровался, пополнил запасы воды, продовольственных и других товаров, необходимых для жизнедеятельности экипажа и судна. Уже 5 мая «Паллада» и «Седов» возьмут курс на Владивосток. На борту идет активная подготовка ко Дню Победы – празднование на борту состоится. «Паллада» — остров, свободный от санитарных ограничений, необходимых на берегу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]