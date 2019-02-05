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Полуденным выстрелом провожает Владивосток барк "Седов"

Полуденным выстрелом провожает Владивосток барк "Седов"

Полуденным выстрелом провожает Владивосток барк "Седов", который сегодням отправляется к родным берегам в Калининград.

Напомним, барк "Седов" вместе с приморской "Палладой" принимал участие в кругосветной экспедиции в честь 200-летию открытия Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым. 

Подробнее о том, как проходили проводы "Седова" смотрите в программе "Вести: Приморье"  сегодня в 14.25 на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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