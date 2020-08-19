Новости Общество Видео Происшествия
Сегодня, 15:49

Автоледи попала в критическую ситуацию на железнодорожном переезде

Автоледи попала в критическую ситуацию на железнодорожном переезде

Источник фото: Скрин видео
Девушка на иномарке попала в опасную ситуацию на железнодорожном переезде рядом с пляжем Кунгасный во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online. "Вот что бывает, когда спешишь занять место на пляже", - пишут соцсети.
Девушка хотела проскочить закрывающийся железнодорожный переезд, но не успела это сделать и металлическое устройство заграждения заблокировало движение машины. При этом шлагбаум оказался позади автомобиля.
Судя по кадрам, девушка-водитель и ее пассажир пережили несколько тревожных минут, пока смотритель переезда не отключил "лежачего полицейского" и незадачливая водитель смогла покинуть на своем автомобиле железнодорожный переезд.
 
Видео - primorye_online
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментарии: 1

  1. ыыыыыы от 19.08.2020 17:10
    Почему-то мне кажется, что у это дуры в голове ничего не щёлкнет, не будет озарения, что это её вина целиком и полностью.

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме