Автоледи попала в критическую ситуацию на железнодорожном переезде

Девушка на иномарке попала в опасную ситуацию на железнодорожном переезде рядом с пляжем Кунгасный во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online. "Вот что бывает, когда спешишь занять место на пляже", - пишут соцсети.



Девушка хотела проскочить закрывающийся железнодорожный переезд, но не успела это сделать и металлическое устройство заграждения заблокировало движение машины. При этом шлагбаум оказался позади автомобиля.

Судя по кадрам, девушка-водитель и ее пассажир пережили несколько тревожных минут, пока смотритель переезда не отключил "лежачего полицейского" и незадачливая водитель смогла покинуть на своем автомобиле железнодорожный переезд.

