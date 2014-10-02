Жительница Приморья залечила своего трехмесячного ребенка до смерти

Следственным отделом по г. Уссурийск завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы г. Уссурийска Приморского края, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК рФ по Приморскому краю, обвиняемая, являясь матерью трехмесячного ребенка, неоднократно отказывалась от стационарного лечения дочери и в течение месяца занималась ее самолечением, в результате чего от двухсторонней пневмонии по неосторожности наступила ее смерть.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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