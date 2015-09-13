"Грузовик аж пополам": серьезная авария собрала пробку на объездной трассе во Владивостоке

Серьезное ДТП с участием двух грузовиков произошло на объездной трассе Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

По предварительным данным, водитель грузовика "Атлас" перегрелся и сделал аварийную остановку. А водитель "Форварда" не заметил поломашку и протаранил грузовичок. Маленький от удара развернуло в обратную сторону.

"Грузовик аж пополам сложился", - комментирует происшествие автор видеоролика.

В настоящее время в районе ДТП образовалась огромная автопробка, длиной почти до Седанки.

Подробности происшествия уточняются.

Видео - dpskontrol125rus

Видео - "Автопатруль".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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