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"Грузовик аж пополам": серьезная авария собрала пробку на объездной трассе во Владивостоке

"Грузовик аж пополам": серьезная авария собрала пробку на объездной трассе во Владивостоке

Источник фото: Скрин видео

Серьезное ДТП с участием двух грузовиков произошло на объездной трассе Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

По предварительным данным, водитель грузовика "Атлас" перегрелся и сделал аварийную остановку. А водитель "Форварда" не заметил поломашку и протаранил грузовичок. Маленький от удара развернуло в обратную сторону.

"Грузовик аж пополам сложился", - комментирует происшествие автор видеоролика.

В настоящее время в районе ДТП образовалась огромная автопробка, длиной почти до Седанки.

Подробности происшествия уточняются.

 

Видео - dpskontrol125rus

 

Видео - "Автопатруль".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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