Жертвам политических репрессий предлагают выдавать жильё независимо от их имущественного положения

Реабилитированным лицам и их родным должны будут предоставить жильё в регионе, где они жили до репрессий и куда хотят вернуться, независимо от того, сколько они прожили в этой местности, какое у них имущественное положение и есть ли основания признать их нуждающимися в жилье. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в сентябре.

Как сообщает "Парламентская газета", сейчас реабилитированные люди, которые утратили своё жильё из-за репрессий, имеют право вернуться жить в ту местность или населённый пункт, где они проживали до применения к ним репрессий. Их вместе с членами их семей должны поставить на учёт и обеспечить жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов Российской Федерации. Это же право распространяется на членов их семей и других родственников, которые жили совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении.

Но Конституционный суд обратил внимание на неопределённость такого порядка. Суд рассмотрел дело граждан А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайловой и Е.Б. Шашевой, которые не смогли встать на учёт, так как по закону «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» в том числе потому, что для получения жилья надо проживать в столице не меньше 10 лет.

Правительство решило уточнить основания выделения жилья реабилитированным лицам, чтобы больше не было разночтений. Законопроект предусматривает, что реабилитированные лица и члены их семей, в том числе выехавшие для воссоединения с репрессированным членом семьи, принимаются на учёт и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством региона, независимо от срока их проживания в местностях и населённых пунктах, куда они возвращаются, а также места жительства, имущественного положения и наличия оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях. Также их примут на учёт не только в случае фактического возвращения, но и при намерении возвратиться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]