«Стань звездой!»: НТВ-ПЛЮС поможет участникам детских конкурсов стать лицом популярных телеканалов

Прямо сейчас на популярных телеканалах TiJi и Gulli Girl проходит крупнейший за всю историю телеканалов конкурс «Круто я попал на ТВ!». Каждый ребенок, желающий стать ТВ-звездой, может принять в нем участие и получить заветный шанс на победу.

На первом этапе конкурса участникам необходимо авторизоваться в социальной сети Instagram, сфотографироваться в образе героя телеканала TiJi или Gulli Girl и выложить фото в Instagram с хэштегом #япопалнаtiji (для дошкольников) или #япопалнаgulli (для подростков), в зависимости от того, звездой какого телеканала Вы хотите стать.

Работы принимаются до 30 сентября, и уже 5 октября жюри назовет Топ-20 лучших работ, авторы которых смогут принять участие во втором этапе конкурса. Для этого и нужно будет авторизоваться на сайте телекомпании, и разместить там свое видео.

Главный приз конкурса - фото- и видеосъемка в профессиональной студии, которые покажут в эфире телеканалов TiJi или Gulli Girl. Также от каждой телекомпании будут разыгрываться пять сертификатов на пакет «Старт» от онлайн сообщества Art Picturs Junior, дающие право в течение одного месяца бесплатно участвовать в мастер-классах и просматривать познавательные видеоматериалы. Предусмотрены и другие поощрительные призы. Подробнее с правилами конкурсов можно ознакомиться по ссылкам:

https://tiji.ru/contests/yapopalnatiji/ и https://gulli.ru/contests/yapopalnagulli/.

А НТВ-ПЛЮС уже сейчас дарит всем детям и их родителям промокоды на месяц бесплатного просмотра пакета «ДЕТСКИЙ» в приложении НТВ-ПЛЮС. Пакет «ДЕТСКИЙ» в онлайн ТВ НТВ-ПЛЮС – это 17 каналов для детей всех возрастов, которые доступны всегда, везде, на любом устройстве с интернетом.

Как смотреть пакет «ДЕТСКИЙ» целый месяц бесплатно?

- Скачайте приложение НТВ-ПЛЮС (в App Store или в Google Play)

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- Введите промокод NTVPLUS-GULLI или NTVPLUS-TIJI, активируйте его и переходите в раздел ТВ – пакет «ДЕТСКИЙ»

- Смотрите телеканалы «Gulli Girl» и «TiJi» в пакете «ДЕТСКИЙ», участвуйте в конкурсах: #япопалнаtiji или #япопалнаgulli и выигрывайте замечательные призы! Желаем вам приятного просмотра и непременной победы!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]