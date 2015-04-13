Жаркая и душная погода вернется в Приморье в среду. Температура воздуха повысится до +31 °С.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в последующие сутки атмосферное давление начнёт расти, в облачности появятся разрывы и дождей станет меньше. Фон ночных температур понизится, а дневных повысится на 1-4 градуса, +19...+31 °С.

В среду, 26 августа, во Владивостоке будет преобладать погода с переменной облачностью. Утром местами возможен туман, а ближе к вечеру возрастет вероятность небольшого дождя. Температурный фон существенно не изменится: +19...+21 °С ночью, +25...+27 °С днем.

А к концу рабочей недели погоду в крае испортит тайфун "Бави".

В среду, 26 августа тайфун выйдет на акваторию Желтого моря. Ожидается, что в среду, тайфун «Бави» пройдёт западнее острова Чечжу и к утру четверга, 27 августа, окажется на севере Корейского полуострова, пройдя вдоль его западного побережья. Далее тайфун выйдет на северо-восточные провинции Китая.

Наибольшее влияние на погоду Приморского края тайфун окажет в период 27 — 28 августа. В Приморье пройдут дожди и усилится ветер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]