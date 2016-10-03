"Бави" набирает силу: синоптики отмечают необычное поведение тайфуна

Сегодня, 26 августа, утром тайфун «Бави» находился на границе Восточно-Китайского и Желтого морей, в районе с координатами 32,3 ° с.ш. и 124,3 ° в.д. Тайфун «Бави» смещается на север — северо-запад со скоростью около 15 км/час.

Как и прогнозировалось ранее, вихрь продолжает набирать силу. Минимальное давление в его центре составляет 955 гПа, а максимальный ветер достиг 60 м/сек.

Как отмечаются синоптики, этот тайфун существенно отличается от других тропических циклонов. Обычно тайфуны развиваются в приэкваториальной зоне, а после выхода в умеренные широты начинают терять свою силу. «Бави» достиг стадии тайфуна над акваторией Восточно-Китайского моря, уже пройдя северный тропик.

Сегодня днем тайфун «Бави» выйдет на акваторию Желтого моря, немного поменяет траекторию передвижения и начнет смещаться на север — северо-восток, оказавшись к утру четверга, 27 августа, в Западно-Корейском заливе. Далее, не меняя направления, тайфун выйдет на северо-восточные провинции Китая. Прогнозируемая степень влияния тайфуна «Бави» на Приморский край по-прежнему значительно не изменилась.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]