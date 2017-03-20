140 тыс. рублей в месяц: аренда жилья в Приморье - одна из самых дорогих на Дальнем Востоке

В Приморье - одни из самых высоких арендных ставок на Дальнем Востоке

По данным технологичного сервиса по поиску недвижимости в России Циан, максимальные показатели стоимости аренды жилья традиционно фиксируются в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске, где встречается предложение с ценником 100+ тыс. рублей в месяц. Кроме того, на Дальнем Востоке есть еще пять городов, в которых жилье сдается за 50-70 тыс. рублей в месяц.

1 место. Хабаровск, Хабаровский край

175 тыс. рублей в месяц / 160 кв. м

Улица Кавказская https://habarovsk.cian.ru/rent/flat/237534848/

Максимум, которого достигают арендные ставки в ДФО – 175 тыс. рублей. Столько стоит месяц проживания в четырехкомнатной квартире на 14-м этаже хабаровской новостройки. Объект только ждет своего дебюта в качестве съемного жилья. В нем проведен дорогостоящий ремонт, выполненный по проекту брендового дизайнерского бюро. Из окон открывается вид на реку Амур. К услугам арендатора также предлагаются массажное кресло и беговая дорожка.

2 место. Владивосток, Приморский край

140 тыс. рублей в месяц / 129 кв. м

Проспект Красного Знамени https://vladivostok.cian.ru/rent/flat/212199279/

Как и в соседнем регионе, в столице Приморья Владивостоке первое место занимает четырехкомнатная квартира со свежим ремонтом, ранее не сдававшаяся в аренду. Правда, ее габариты заметно меньше, чем у хабаровского лидера – 129 кв. м. Размер арендной платы также существенно уступает – 140 тыс. рублей за месяц проживания. В качестве бонусной опции арендатор может на свое усмотрение заказать комплектацию для двух комнат.

3 место. Южно-Сахалинск, Сахалинская область

110 тыс. рублей в месяц / 90 кв. м

Детская улица https://yuzhno-sahalinsk.cian.ru/rent/flat/238810297/

Замыкает первую тройку лот из Южно-Сахалинска – трехкомнатная квартира площадью 90 кв. м. Он базируется в жилом комплексе, который расположен у границы парка им. Гагарина и Сахалинского зооботанического парка рядом с озером Верхнее. Квартира рассчитана на долгосрочную аренду. Собственник готов приобрести мебель для детской комнаты и помочь с регистрацией ребенка в местной гимназии. Эти условия призваны отчасти компенсировать и оправдать сверхвысокий для региона арендный прайс – 110 тыс. рублей.

4 место. Благовещенск, Амурская область

70 тыс. рублей в месяц / 154 кв. м

Улица Островского https://blagoveschensk.cian.ru/rent/flat/226595423/

На четвертой строчке закрепился Благовещенск. Там, на втором этаже десятиэтажного дома, экспонируется крупногабаритная четырехкомнатная квартира с двумя балконами. Ее площадь составляет 154 кв. м, из которых 22 кв. м приходится на кухню. В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Это предопределило высокую стоимость лота. Нужно 70 тыс. рублей ежемесячно, чтобы позволить себе взять его в аренду.

5 место. Якутск, Республика Саха (Якутия)

60 тыс. рублей в месяц / 103 кв. м

203-й микрорайон https://yakutsk.cian.ru/rent/flat/239386891/

Самая дорогая арендная квартира Якутска относится к жилищному фонду панельной новостройки, которая возведена в шаговой доступности от берега Лены. За съем объекта площадью 103 кв. м придется ежемесячно платить 60 тыс. рублей. Планировка квартиры позволяет использовать ее в том числе и для ведения бизнеса.

6 место. Елизово, Камчатский край

59 тыс. рублей в месяц / 80 кв. м

Улица Ленина https://petropavlovsk-kamchatskiy.cian.ru/rent/flat/155681751/

В шаге от попадания в топ-5 остановился город Елизово, в котором находится международный аэропорт Петропавловска-Камчатского. Окрестности Елизово также славятся своими горячими источниками. В одном из елизовских малоэтажных домов за 59 тыс. рублей в месяц можно снять полностью оборудованную четырехкомнатную квартиру (80 кв. м). Это предложение в основном ориентировано на тех, кто планирует заниматься исследовательской деятельностью или имеет деловые интересы на Камчатке.

7 место. Свободный, Амурская область

55 тыс. рублей в месяц / 47 кв. м

Улица 50 лет Октября https://blagoveschensk.cian.ru/rent/flat/235326861/

Амурская область представлена в рейтинге Циан не только Благовещенском. В городе Свободный также сдаются несколько дорогостоящих лотов. Так, аренда компактной двухкомнатной квартиры площадью 47 кв. м на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома будет стоить 55 тыс. рублей в месяц.

8 место. Чита, Забайкальский край

55 тыс. рублей в месяц / 90 кв. м

Улица Забайкальского Рабочего https://chita.cian.ru/rent/flat/228875207/

Такую же сумму необходимо будет выплатить постояльцам трехкомнатной квартиры площадью 90 кв. м в доме на востоке Читы. Площадь и планировка дают возможность комфортно разместить шесть спальных мест. Отметим также, что прайс квартиры стартовал с отметки 35 тыс. рублей в апреле и с тех пор неоднократно повышался.

9 место. Магадан, Магаданская область

43 тыс. рублей в месяц / 71 кв. м

Набережная реки Магаданки https://magadan.cian.ru/rent/flat/237580247/

Магаданский рынок арендного жилья отличается скудным выбором. Но и на нем попадаются довольно высокие ценники. Например, трехкомнатная квартира в пятиэтажке, которую отделяет пять минут ходьбы от зданий мэрии и областной администрации, сдается по ставке в 43 тыс. рублей за месяц проживания.

10 место. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

36 тыс. рублей в месяц / 63 кв. м

Бульвар Рыбацкой Славы https://petropavlovsk-kamchatskiy.cian.ru/rent/flat/235784971/

В Петропавловске-Камчатском за 36 тыс. рублей в месяц доступна для аренды трехкомнатная квартира площадью 63 кв. м. Ее окна выходят на парк Победы. Запросы принимаются с конца сентября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]