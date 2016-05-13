"К тигру претензий нет": полосатый хитрец удачно поохотился в приморском селе

Тигр проявил хитрость в охоже на жеребенка в Приморье. Конфликтная ситуация произошла в окрестностях села Яконовка Уссурийского городского округа в ночь с 16 на 17 мая 2020 года. Принадлежащие жителю села лошади находились на выпасе на огороженной электроизгородью территории в нескольких километрах от населенного пункта. Однако, наличие электроограждения не стало препятствием для тигра: заметив приближающегося хищника табун вырвался за пределы изгороди. На утро хозяин недосчитался жеребенка, частично съеденное тело которого вскоре обнаружил неподалеку от места выпаса.

Как сообщили в центре "Амурский тигр", выезжавший на место происшествия специалист-эксперт Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края подтвердил факт гибели животного в результате нападения тигра.

Ущерб, нанесенный амурским тигром, компенсирован владельцу жеребенка. Компенсация произведена в натуральном виде – жителю села Яконовка Сергею Уманцу передана молодая кобыла буденовской породы взамен утраченного из-за нападения тигра животного. Передачу жеребенка осуществили сотрудники КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края в субботу, 22 августа.

«Кобылку получили, она нас полностью устраивает. Уже и имя ей придумали – Долли. К тигру претензий у нас нет, компенсацией довольны. Очень радует, что есть такая программа и она реально работает», - отметил Сергей Уманец.

Напомним, в случае подтверждения причастности тигра к нападениям на сельскохозяйственных животных их владельцы получают компенсацию в рамках программы возмещения ущерба, которую реализуют Центр «Амурский тигр» и Страховая группа «СОГАЗ».

«Стоит отметить, что данный случай из разряда нестандартных, поскольку владелец погибшего животного действительно предпринял все от него зависящее, чтобы обезопасить свой скот от нападения хищников, в частности, использовал электроизгородь. Однако, тигр оказался хитрее и нашел способ преодолеть эту преграду, фактически «заставив» табун выбраться из безопасной зоны. Отдавая должное мастерству хищника, эта история послужит для нас толчком к поиску решений по совершенствованию систем обеспечения безопасности выпаса сельскохозяйственных животных в ареале тигра, чтобы свести к минимуму такие ситуации в будущем. Что касается данного случая, то искренне радует тот факт, что владелец погибшего жеребенка адекватно отреагировал на потерю животного, вовремя обратился к специалистам охотнадзора и терпеливо ожидал решения о компенсации. Надеемся, что он не в обиде на тигра, а переданная в рамках компенсации лошадь приживется и сослужит свою службу новому хозяину», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

В рамках этой программы с 2015 года Центр возмещает гражданам ущерб, причиненный амурским тигром их сельскохозяйственным и домашним животным, вне зависимости от того, кто виноват в нападении – тигр или его жертва. Возмещение происходит только в натуральной форме – непосредственно животными или кормами для них в соизмеримом понесенным потерям размере.

Только за 2019 год были произведены компенсации гражданам по 18 случаям нападения хищников на сельскохозяйственных и домашних животных.

Программа возмещения ущерба уже неоднократно доказывала свою эффективность, позволив существенно снизить накал напряжения между населением и тигром, и нивелировать желание граждан мстить хищнику за потерю животных, что ранее нередко заканчивалось трагически для тигра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru