Голодный тигр гуляет по селу Олон, оставляя животных с рваными ранами

Специалисты Службы охотничьего надзора Приморского края разрешают конфликтную ситуацию с участием тигра в селе Олон Пожарского района, у границ национального парка «Бикин», в ходе которой травмы получили сельскохозяйственные животные местных жителей, сообщают «Вести:Приморье».

Как рассказал заместитель министра - начальник Управления охраны животного мира и ООПТ Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый, в начале июня 2020 года из села Олон Пожарского района начали поступать сообщения о периодических заходах тигра в населенный пункт.

«Так, 2 июня поступило сообщение от сотрудника охотпользователя о том, что корова местного жителя была обнаружена с рваной раной ноги. Через некоторое время из села поступило сообщение об еще одной пострадавшей корове с аналогичными ранениями. После первого случая на место выезжал наш сотрудник, ответственный за Пожарский район, который, осмотрев раны животных и предполагаемые места нападений, подтвердил, что нападения совершил тигр. Сразу после получения информации было принято решение об отправке в населенный пункт группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками. Помогло то, что в период нападений рядом с селом находились сотрудники Центра "Амурский тигр", благодаря чему мы получили исчерпывающую информацию об инциденте. Сейчас на месте наши специалисты расставят фотоловушки и обследуют территорию на предмет наличия следов, чтобы точно определить пол, возраст и физическое состояние хищника. Надеемся, нам удастся разрешить эту ситуацию без изъятия животного из среды обитания, но, если ситуация того потребует, специалисты готовы это сделать с разрешения Росприроднадзора. Окончательное решение будет принято рабочей группой при Управлении после всесторонней оценки ситуации», - рассказал Алексей Суровый.

В случае подтверждения причастности тигра к нападениям на сельскохозяйственных животных их владельцы получат компенсацию в рамках программы возмещения ущерба, нанесённого амурским тигром, которую реализуют Центр «Амурский тигр» и Страховая группа «СОГАЗ», отметили специалисты центра.

В рамках этой программы с 2015 года Центр возмещает гражданам ущерб, причиненный амурским тигром их сельскохозяйственным и домашним животным, вне зависимости от того, кто виноват в нападении – тигр или его жертва. Возмещение происходит только в натуральной форме – непосредственно животными или кормами для них в соизмеримом понесенным потерям размере.

"Обнаруженные следы тигра в селе Олон "пограничного" размера (прим. размер, который в равной степени может принадлежать и молодому самцу, и взрослой самке), поэтому достоверно определить какого пола и возраста тигр не представляется возможным. Тем не менее, показания очевидцев, которые визуально видели тигра, характер травм коров и особенности следов позволяют предположить, что, скорее всего, это молодая особь в возрасте от года до двух лет, возможно, самец. Дождемся сведений с фотоловушек и результатов работы группы. Если действительно подтвердится, что это тигренок без самки, то тогда, возможно, будет принято решение об его изъятии из дикой природы. По нашим оценкам, тигр не представляет опасности для жизни и здоровья людей. Коров он атаковал на пастбище за пределами села, но если одна из коров, что называется, отделалась испугом и получила не опасные для жизни ранения, то вторая пострадала серьезнее, и её хозяин принял решение забить животное. После окончания расследования специалистами охотнадзора будет принято решение о компенсации потерь, которые понесли хозяева животных", - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]