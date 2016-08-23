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Битва титанов: во Владивостоке столкнулись три крупногабаритных авто

Битва титанов: во Владивостоке столкнулись три крупногабаритных авто

Источник фото: Vl.ru

В среду, 26 августа, около 11:30 в районе Днепровской, 98 самосвал врезался в бетономешалку. От удара её отбросило на контейнеровоз.  По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По словам очевидцев, у самосвала Hino отказали тормоза, он врезался в заднюю часть бетономешалки Mitsubishi Fuso. Её отбросило на контейнеровоз Mercedes-Benz.

Больше всего пострадал грузовик – у него смята кабина, вылетело лобовое стекло. Бетономешалка значительных повреждений не получила.

По предварительной информации, пострадавших нет, однако водитель самосвала сбежал с места ДТП.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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