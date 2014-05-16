Неизвестные пытались разжечь костёр на резиновом покрытии детской площадки во Владивостоке

В ночь на 26 августа неизвестные пытались разжечь костёр на резиновом покрытии детской площадки сквера Надибаидзе, реконструкция которого сейчас завершается во Владивостоке. Хулиганов вовремя заметили охранники стройплощадки, так что огонь не успел серьёзно повредить покрытие, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как рассказали в Дирекции общественных пространств Владивостока, по заказу которой благоустраивается сквер на Калинина, 230, ночью в среду, 26 августа, местные жители решили развести костёр на резиновом покрытии детской площадки. По словам охранника, для этого хулиганы даже выстроили шалаш из брёвен на территории. Происходящее вовремя заметили – охрана разогнала поджигателей.

Правда, резина детской площадки всё-таки оказалась немного повреждена огнём. Но подрядчик оперативно восстановил покрытие.

Напомним, сквер Надибаидзе реконструирует за 26,7 млн рублей ООО «Экспострой». Здесь уже благоустроили пешеходные дорожки и детскую площадку, установили арт-объекты на морскую тематику – стилизованные лодку и буй, а сейчас завершают монтаж освещения и видеонаблюдения. Работы должны были быть выполнены до 15 августа, однако не закончены до сих пор. В Дирекции общественных пространств Владивостока планируют открытие нового сквера в сентябре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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