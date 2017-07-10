Сквер Надибаидзе открылся во Владивостоке

В субботу, 5 сентября, во Владивостоке торжественно открылся благоустроенный сквер Надибаидзе на удице Калинина. Работы, которые проводились по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», подошли к концу, и обновленная территория готова принимать горожан и гостей присорской столицы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В сквере Надибаидзе на Калинина, 230 давно была зеленая зона с высокими деревьями и протоптанными тропинками. Территория была заброшена, но привлекала внимание коммерсантов и застройщиков.

«У нас небольшой опыт в создании таких пространств, мы основывались на знаниях о композиции и ставили задачу не перегрузить проектными решениями сквер. Ведь его основная задача – транзит между жилыми домами и городской инфраструктурой. Основное архитектурное решение – узаконить все пути, по которым горожане проходили ежедневно, потому что у территории уже была сложившаяся пешеходная инфраструктура. Мы сделали топосъемку, обозначив на ней все протоптанные участки, и из этого получилась пешеходная сеть», – рассказал Асад Кадыров, архитектор студии Bricks, которая разрабатывала проект реконструкции сквера.

При организации подобных пространств есть традиция ставить памятник или стелу, которые бы рассказывали о герое, в честь которого сквер назван. Но в студии Bricks придумали другую историю.

«Мы с командой решили изменить этот подход и взяли за основу концепции вид деятельности главного героя – Шалвы Георгиевича Надибаидзе, который был видным рыбопромышленником Дальнего Востока. В итоге мы выбрали простые, но понятные артефакты – арт-объекты на морскую тематику – и композиционно расставили их на территории сквера», – уточнил Асад Кадыров.

Сейчас сквер похож на кусочек Европы – аккуратные тротуары, деревянные лавочки необычной формы, бетонные инсталляции, и всё это среди величественных деревьев. По проекту, сквер должен был носить транзитный характер – там планировалось только проложить тротуары и установить лавочки. Но во время общественных обсуждений местные жители очень просили, чтобы здесь появилась еще и детская площадка – ей тоже нашлось место в новом сквере.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]