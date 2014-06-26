"Мерседес" с "секретом" обнаружили полицейские в Приморье

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность группы драгдилеров, организовавших канал поставки наркотических средств в крупном и особо крупном размерах на территорию Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в поселке Лучегорск Приморского края остановлен грузовик, на платформе которого находился перевозимый автомобиль марки "Мерседес", следовавший из Новосибирска во Владивосток.

В ходе осмотра "Мерседеса" в тайниковых полостях обнаружены и изъяты девять пакетов с наркотиком. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, общей массой более 4,6 килограмма. Кроме того, в помещении транспортной компании, в посылке из Новосибирска обнаружено и изъято около килограмма синтетического наркотика.

В ходе проведения многоэтапной специальной операции полицейские задержали пятерых подозреваемых в наркосбыте. Среди них, 27-летний приморец, получивший груз во Владивостоке, а также 24-летний организатор интернет-магазина из Новосибирска и трое драгдилеров, сбывавших наркотические средства синтетической группы. Подозреваемые заключены под стражу.

В результате проведённых мероприятий изъято свыше 5 кг наркотических средств синтетической группы, а это свыше 27 000 разовых доз. В ходе обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны, банковские карты, фасовочные материалы, а также электронные весы.

Подозреваемые заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция статьи предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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