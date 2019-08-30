В Госдуме предложили понизить ипотечную ставку еще для одной категории россиян

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила понизить процентную ставку по ипотеке для семей, усыновивших ребенка из детского дома. Соответствующее предложение парламентарий направила в правительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма Строковой на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», — говорится в письме.

Сейчас приемный ребенок лишается права получить жилье от государства, указала Строкова. По этой причине многие семьи предпочитают усыновлению опекунство, чтобы ребенок мог сохранить за собой право на получение жилья, пояснила она.

Понижение ипотечной ставки для приемных родителей позволит улучшить жилищные условия и может стать «ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства», отметила депутат.

В апреле президент России Владимир Путин заявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Таким образом власти решили поддержать россиян и строительную отрасль в период пандемии коронавируса. Программа распространяется на кредиты, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках, - сообщает РБК.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин пообещал осенью рассмотреть продление программы ипотечного кредитования с господдержкой на 2021 год. В начале августа правительство понизило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]