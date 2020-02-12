В ВОЗ заявили о влиянии COVID-19 на психическое здоровье людей

Пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на психическое здоровье миллионов людей, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ указал на «глубокое воздействие», которое оказывает на психику «отсутствие социального взаимодействия вследствие пандемии».

По его мнению, психическое здоровье и до пандемии было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении». «Около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство», — сообщил гендиректор организации.

Для привлечения внимания к этому вопросу ВОЗ наметила на 10 октября — Всемирный день психического здоровья — международный онлайн-форум в поддержку соответствующих служб.

По данным на 28 августа, в Приморском крае подтверждено 9364 заболевших коронавирусом, 103 человека погибли от данного заболевания. Выздоровели - 7564 человек. С начала эпидемии на наличие COVID-19 в Приморье протестировано 292668 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]