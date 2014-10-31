Новый автопаркинг обойдется Владивостоку почти в 4,5 млн. за каждое машино-место

Крытая парковка, которую планируется построить во Владивостоке в районе улицы Верхнепортовой, несколько раз меняла вместимость. Сначала она была на 240 транспортных средств, затем на 400, потом на 100-150, а в итоге всё-таки на 96 машино-мест. Вместе с проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию сооружение обойдётся городскому бюджету в 424 421 083 рубля, или по 4,4 млн за каждое место, - сообщает "Весит: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Объект планируется сдать в 2021 году.

Крытая механизированная парковка на Верхнепортовой, 6в будет стоить 424 421 083 рубля. В эту стоимость входит одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Такое распоряжение подписал мэр Олег Гуменюк. Парковку на 96 мест должны сдать в 2021 году.

В пересчёте на единицу вместимости получается, что каждое машино-место будет стоить более 4,4 млн рублей. Это цена однокомнатной квартиры или студии в новостройке во Владивостоке или одной из «умных» остановок от «Ростелекома», которые планируют установить по гостевому маршруту города. Отметим, это пока максимальная цена на все работы по возведению парковки, так что она ещё может быть снижена в ходе торгов.

У непостроенной ещё парковки уже есть богатая история уменьшения. Так, впервые о крытом паркинге заговорил ещё Виталий Веркеенко в 2018 году. Тогда участки предлагалось продать инвесторам, но те не откликнулись на инициативу. Участок на Верхнепортовой предполагал строительство паркинга на 240 машино-мест.

В 2019 году оказалось, что парковка будет на 100-150 мест, и тогда же откуда-то появились данные о 400 местах. Первоисточник обнаружить не удалось, но на эти 400 мест даже разрабатывался проект. Правда, он так и остался неразработанным — не «вписался» в границы участка по нормам.

Теперь же в крытый механизированный паркинг планируется вместить 96 машин, строить его будут за бюджетный счёт и хотят сдать в следующем году. А пока нужно разработать новый проект. Отметим, что на шесть крытых механизированных парковочных комплексов по 12 мест каждый уже выделялось более 200 млн рублей. Торги на поставку выиграло московское ООО «СПК-Инжиниринг» – компания была единственным участником аукциона и заключила контракт по максимальной цене. Поставить их должны до конца года, а монтировать будут в 2021-м.

По словам замглавы администрации Владивостока Тараса Фищука, парковки будут установлены в трёх местах, по два модуля в каждом. Таким образом, в одной точке будет 24 машино-места. Они появятся на Светланской, 56 (в районе остановки «Лазо»), возле Корабельной Набережной, 1а и на Семёновской, 18 (у крытого виадука).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]