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Автобус врезался в здание проходной порта Находки
Автобус 6-го маршрута врезался в здание проходной порта Находки.
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
О пострадавших не сообщается.
Подробности происшествия уточняются.
Видео - Виртуальная Находка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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