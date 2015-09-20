Автобус врезался в здание проходной порта Находки

Автобус 6-го маршрута врезался в здание проходной порта Находки.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

О пострадавших не сообщается.

Подробности происшествия уточняются.

Видео - Виртуальная Находка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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