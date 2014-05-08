«Приморье. Уроки краеведения»: Обелиски озера Хасан

Обелиски озера Хасан. По-прежнему в его окру́ге находят безымянные захоронения советских солдат. Информацию о количестве погибших в боях за сопки Заозерную и Безымянную историки и поисковики по крупицам собирают в большую летопись героев хасанских боев.

События августа 38-го позабыты в школьных учебниках. Военный конфликт продолжался всего две недели, но бои здесь были не менее жесткими, чем на фронтах Второй мировой. И, тем не менее, по мнению военных историков и экспертов, столкновение между Советским Союзом и Японией в районе озера Хасан было настоящей локальной войной.

Валентин Тришин, руководитель военно-патриотического клуба «Держава»: «Если два года назад я был на 99% уверен, что я уже все здесь знаю, то теперь на 50% я уверен, что очень чего не знаю. Мы еще нашли захоронение, мы начали дальше работать, на другом захоронении восстановили данные, там 20 человек с лишним захоронено, пофамильно! У этого захоронения даже паспорта не было, и в следующем году будем делать реконструкцию. Это в районе Лебединого. Оно стояло там, местные ухаживали, но никто не вдавался в то, что там ребята 38 года и в их фамилии».

82 года прошло, но на кровью политых берегах Хасана продолжают в буквальном смысле собирать могилы советских солдат. Одиночные и братские. Документов с информацией о них множество, но о реальном количестве захоронений, возможно, мы не узнаем никогда. Чаще всего искать приходится по условным внешним признакам.

Валентин Тришин, руководитель военно-патриотического клуба «Держава»: «Если по воспоминаниям, даже в первые дни боев начинали захоронения. А уже когда с сопки ушли по приказу на эту сторону озера, многие остались на склоне, оставленные, а останки бойцов потом невозможно было определить. Даже у фото японцев видно, что они в противогазах, потому что была жара».

Два года назад студия документальных фильмов Центрального пограничного музея ФСБ России выпустила документальный фильм к юбилею Хасанских событий. Его авторы изучили тысячи документов о ходе боев и подвиге советского солдата.

Всего 30 лет назад сняли гриф секретности, и с той поры сведения о погибших здесь красноармейцах продолжают перепроверять, составлять списки могил и обелисков. Которые, кстати, разбросаны от подножия сопки Заозерной до Владивостока, куда везли раненых. Последние, но всё же неточные данные следующие: их полсотни и большинство - в погранзоне.

В 1989 году за системой, в погранзоне, было известно о 22 солдатских могилах. Некоторые даже на картах отметили, но большая часть только упомянута в документах Народного комиссариата обороны от 1938 года. Их обнаружили, привели в порядок, но захоронения продолжали находить. В результате сведения об их количестве в перечне 89 года пришлось поставить под сомнение.

Валентин Тришин, руководитель военно-патриотического клуба «Держава»: «Когда центральные архивы изучаешь, например, захоронено в могиле 120 человек, но только пять из них с фамилиями. А есть и такие, где написано, что четвертая, пятая и так далее могилы захоронены все неизвестные. Вот они все пропавшие без вести. Вот они».

От многочисленных взрывов многих солдат опознать было невозможно. Спустя 82 года после боев, информация пока такая: 759 красноармейцев погибло при штурме легендарных высот, еще сто умерли в палатах и по дороге в госпитали. Останки еще 95 бойцов, тех самых, без вести пропавших, лежат в хасанской земле. Они могут быть и в братских, и в единичных могилах. А некоторые и сейчас лежат под корнями деревьев или, что тоже возможно, на дне озера Хасан.

Валентин Тришин, руководитель военно-патриотического клуба «Держава»: «Официально переправы как таковой не было. На военных официальных картах и схемах переправы не было. Не для того, чтобы враг этого не знал, а потому что здесь спрятаться невозможно. Были, конечно, единичные, когда и раненых вывозили, но не массовые, чтобы были какие-то бомбежки, чтобы лодки ломались при форсировании и были накрыты артиллерией. Мало того, что потом был и тайфун мощный и с сопок смывало всё, и людей тоже».

Вероятно, что найти новые захоронения на этой территории уже не получится. Причин может быть две: часть из них уже могло истлеть в полностью заросшей и очень агрессивной болотистой почве Хасана, кроме того, не исключается возможность, что по единичным, не обнаруженным неглубоким захоронениям, когда погибшего бойца землей от взрывов засыпало, давно проложены дороги и тропы. Есть мнение, что в этих местах стоит подумать о создании Государственного музея-заповедника героической славы Хасана.

Высота 145. Отсюда на всю водную гладь и Хасанскую низменность смотрит семнадцатиметровый бронзовый знаменосец дальневосточный Алеша.

Но есть и второе имя, и оно единственное верное. Бронзовый Иван. Собирательный образ всех героев Хасана воплотился в этой фигуре, но главный герой - лейтенант 118-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии - Иван Никонович Мошляк. Он водрузил знамя на вершине Заозерной 6 августа 38-го.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]