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Дорогу к захоронению бойцов-красноармейцев обустраивают в Хасанском районе

Дорогу к захоронению бойцов-красноармейцев обустраивают в Хасанском районе

В Хасанском районе, в районе Лебединного, детский патриотический клуб из Славянки - Казачий военно-патриотической клуб Держава и меценаты обустраивают дорогу к захоронению 36 бойцов, погибших в 1945 году во время боев с Квантунской армией, сообщают «Вести:Приморье».

В эту субботу на место выезжает десант для окончания работ. Планируется привести в порядок  захоронения и 1938 года.  Более 600 000 рублей вложено в этот проект. Поисковики из Славянки установили фамилии 36 воинов 1945 года и 25 красноармейцев 1938 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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