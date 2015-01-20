Он жестоко избивал, она защищалась: суд вынес вердикт убийце в Надеждинском районе

В Надеждинском районе завершено расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, сообщают «Вести:Приморье».

Следственным отделом по Надеждинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы п. Раздольное Надеждинского района Приморского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по ул. Мичурина в пос. Раздольное Надеждинского района Приморского края, в ходе ссоры, возникшей с потерпевшим, который начал наносить ей множественные удары руками и ногами по голове и телу, причиняя ей физическую боль, явно превышая пределы необходимой обороны, нанесла ножом один удар в область грудной клетки потерпевшего, от которого наступила его смерть, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для прекращения и применения в отношении обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]