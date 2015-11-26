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Олег Кожемяко попросил приморцев не выходить из дома

Олег Кожемяко попросил приморцев не выходить из дома

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на своей страничке в Инстаграм обратился к приморцам с просьбой воздержаться от выхода на улицу, не выпускать детей, так как находиться на улице сейчас небезопасно.

Напомним, Владивосток накрыл ураганный ветер. За короткое время повалило больше 100 деревьев, посрывало крыши с нескольких зданий. Проезд по мостам через бухту Золотой рог и на Русский остров закрыты. На низководном мосту ограничили движение большегрузам и автобусам.

 

 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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